Dansk herretøjsmærke leverer igen rekordoverskud

Igen i 2022 er det danske herretøjsmærke Les Deux' overskud vokset, skriver erhvervsmediet Finans.

Siden et overskud på 1,8 millioner kroner i 2018 er tøjmærkets overskud fortsat med at vokse, og 2022 lød bundlinjen på et plus på 33,5 millioner kroner ifølge Finans.

Det er til trods for, at 2022 for mange forbrugere, herunder i Danmark, var præget af prisstigninger.

Det fik forbrugerne til at tilpasse deres forbrug, så de i kroner og øre brugte nogenlunde det samme, men altså fik mindre for pengene.

Alligevel har Les Deux formået at øge sit overskud.

Les Deux opstod i København i 2011 og er siden vokset til en international virksomhed med butikker i Norge, Frankrig og Tyrkiet. Derudover ligger Les Deux' tøj i andres butikker i flere lande - i alt 15 lande.

I 2021 solgte de to stiftere aktiemajoriteten i selskabet til et svensk investeringsselskab, Röko.

Mærket har en treårsplan om at nå en omsætning på 500 millioner kroner.

/ritzau/