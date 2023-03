Dansk Industri forventer at nå i mål med overenskomster om få dage

Alle aftaler om nye overenskomster på Dansk Industris område kan - på nær få udeståender - være på plads inden for få dage.

Det vurderer Kim Graugaard, der er viceadministrerende direktør i Dansk Industri.

- Efter gennembrudsforliget med CO-industri den 19. februar er det gået fremad med forligene i godt tempo, og vi har planlagt forhandlinger af de sidste overenskomster i de kommende dage, siger han i en pressemeddelelse.

- Der er god mulighed for, at vi på nær få udeståender når i mål i løbet af få dage.

Onsdag er nye overenskomster på plads for 92,5 procent af medarbejderne på Dansk Industris område.

Der er sammenlagt omkring 500.000 privatansatte hos organisationens medlemsvirksomheder.

Forligsmand Jan Reckendorff udsatte mandag de varslede konflikter med yderligere to uger fra den 15. marts. Det var den anden og dermed sidste udskydelse.

Indtil onsdag har Dansk Industri indgået aftaler om nye overenskomster for alt fra servicemedarbejdere og lokomotivførere til parkeringsvagter og butiksansatte.

Ifølge Kim Graugaard er det, der mangler nu, overskueligt.

- Så jeg håber, at forligsmanden sammen med DA (Dansk Arbejdsgiverforening, red.) og FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation, red.) kan påbegynde arbejdet med at udarbejde et samlet mæglingsforslag i løbet af nogle dage, siger Kim Graugaard.

Dansk Industri skal forhandle omkring 220 overenskomster. Det udgør cirka 65 procent af Dansk Arbejdsgiverforening målt på lønsum, oplyser DI.

Når alle fagforeninger og arbejdsgivere er færdige med at forhandle, fremsætter forligsmanden et mæglingsforslag, der sammenkæder alle forlig.

På områder, hvor parterne ikke kan blive enige, fastsætter forligsmanden nogle vilkår, der indgår i mæglingsforslaget.

Herefter skal det samlede forslag godkendes af arbejdsgiverne, og lønmodtagerne skal stemme for eller imod.

/ritzau/