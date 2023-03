Dansk Industri håber it-uddannelse tilgodeses i uddannelsesreform

Der er stadig flere danske virksomheder, der oplever vanskeligheder med at finde it-specialister ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Derfor håber erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI), at regeringen vil indtænke flere it-uddannelser, når den vil ændre på de videregående uddannelser.

Danmarks Statistik spørger hvert år som stikprøve 4200 virksomheder om blandt andet muligheden for at rekruttere it-specialister.

Sidste år svarede 12 procent af virksomhederne, at de havde vanskeligheder med at rekruttere it-specialister. Det skal holdes op imod, at 19 procent af virksomhederne svarede, at de rekrutterede eller forsøgte at rekruttere it-specialister.

Det svarer til, at cirka to ud af tre virksomheder, der ville hyre it-specialister, havde problemer med det.

- Allerede nu ser vi, at virksomhederne mangler it-kompetencer i meget høj grad. Det bliver kun større i de kommende år, siger branchedirektør for DI Digital Rikke Hougaard Zeberg.

- Vi har et stort ønske om, at der bliver uddannet langt flere it-specialister i Danmark.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at universiteterne sidste år afviste 300 ansøgere til it-uddannelser på grund af mangel på pladser.

Derfor ønsker hun sig flere pladser på it-uddannelserne. At ændre antallet af pladser på bestemte uddannelser hedder på politisk sprog at dimensionere.

Selv om det ikke er en del af regeringens oplæg, har uddannelses- og forskningsminister Christian Egelund (M) ikke afvist, at det vil blive en del af forhandlingerne om en ændring af de videregående uddannelser.

Et centralt element, der er med i regeringens udspil, er, at op imod halvdelen af kandidatuddannelser skal forkortes fra to år til et år og tre måneder.

Hvilke kandidater der skal forkortes, vil regeringen lægge ud til universiteterne, erhvervslivet og de studerende.

Fra Dansk Industri bliver det dog et pænt nej tak til kortere uddannelser af it-specialister.

- Her kan vi ikke se på hastigheden, men her skal vi se på kvaliteten af uddannelserne, siger Rikke Hougaard Zeberg.

- Så det er ikke der, at vi ser det som en vej at skære.

Hvis ikke problemerne med de manglende it-hoveder adresseres, kan det sænke eksempelvis den grønne omstilling i dansk erhvervsliv, advarer branchedirektøren.

- Når vi effektiviserer CO2-udledning, bliver det enten data-drevet eller kommer til at inkludere software, siger hun.

- Hvis vi i landbruget skal blive bedre til at dosere vores gødning på markerne, kræver det data, it-systemer og overvågning.

