Dansk Industri støtter modvilligt statsligt ejerskab i havvindparker

Midt i forhandlingerne om et historisk stort udbud af havvind melder interesseorganisationen Dansk Industri (DI) ud, at den foretrækker en konstruktion med statsligt medejerskab.

Det oplyser politisk direktør i DI Emil Fannike Kiær fredag.

Men det sker klart mere af nød end af lyst.

Organisationen har erkendt, at udbuddene næppe bliver gennemført på samme vilkår som tidligere udbud, og at det nok enten ender med statsligt medejerskab af havmølleparkerne - eller en beskatning af de mulige gevinster.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For os og for branchen er det vigtigt, at vi har nok grøn strøm, og vi skal have hastighed i udbuddet. Vi skal ikke have trukket tingene yderligere i langdrag, siger han.

- At lave en kompliceret beskatningsmodel ville i vores øjne kunne trække tingene enormt i langdrag.

For tiden forhandler regeringen og Folketingets partier om nye udbud af havvind for i alt 9 gigawatt. Omfanget er meget stort. En gigawatt kan som udgangspunkt forsyne en million husstande med strøm.

Klimaminister Lars Aagaard (M) har tidligere på ugen i et skriftligt svar bekræftet, at det er regeringens ønske at tage medejerskab.

Aagaard peger i sit svar på, at et medejerskab vil give staten "indsigt i vigtig infrastruktur". Derudover påpeger han, at samfundet sikres en andel af gevinsten ved et medejerskab.

DI ønsker kun en lille statslig ejerandel.

- Vi er egentlig af den opfattelse, at man skal gennemføre et udbud, som man har gjort det de sidste par gange, man havde havvindsudbud: Det vil sige uden statsligt ejerskab, siger Emil Fannike Kiær.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men vi kan konstatere, at det politiske flertal ikke er der. Der er flertal for enten en ejermodel, en beskatningsmodel eller lignende. Derfor foretrækker vi en ren ejerskabsmodel med en lille ejerandel, hvor staten ikke får operatøransvar.

Energisektorens brancheorganisation Green Power Denmark har tidligere på ugen udtalt, at den ikke støtter et statsligt medejerskab.

Green Power Denmark frygter, at et medejerskab vil skræmme bydere væk på grund af en øget kompleksitet i processen.

DI's politiske direktør understreger da også, at idéen om medejerskab ikke er "groet i vores baghave".

- Det havde vi helst været foruden. Men det er den mindst komplicerede model, når nu det skal være, siger Emil Fannike Kiær.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyste tidligere på ugen til Ritzau, at ministeren ikke aktuelt har uddybende kommentarer "af respekt for de igangværende forhandlinger".

/ritzau/