Det tager for lang tid at få grønt coronapas efter smitte, mener DI, der savner sammenhæng i regler.

Dansk Industri vil hurtigere have grønt coronapas efter smitte

Coronapasset bør være godkendt til brug, syv dage efter at man har fået konstateret smitte, så det flugter med øvrige anbefalinger.

Sådan lyder opfordringen fra Dansk Industri (DI) forud for et møde i Epidemiudvalget onsdag.

- Der er ikke helt ræson i reglerne. De er ikke helt sammenhængende.

- Det giver ikke mening, at du bliver betragtet smittefri efter syv dage i isolation uden symptomer, men dit coronapas først er grønt efter 14 dage, siger politisk direktør i DI Emil Fannikke Kiær.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som det er i dag, bliver coronapasset grønt, 14 dage efter at smitten er konstateret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det bliver sat ned til 11 dage. Men ifølge DI er syv dage mere passende, fordi det vil være mere i overensstemmelse med de andre regler.

Ifølge anbefalingerne kan man betragte sig som smittefri og begive sig ud i samfundet efter 48 timer uden symptomer eller syv dage efter den positive test, hvis man slet ikke har haft symptomer.

- Udfordringen er, at du for eksempel som medarbejder kan være helt symptomfri og ifølge retningslinjerne kan gå rundt i samfundet fuldstændig frit, men hvis en virksomhed har krav om et grønt coronapas, så kan du ikke møde ind på arbejde.

- Det skaber stor forvirring og betyder rigtig meget for arbejdspladser, hvis de mangler kolleger, som i virkeligheden ikke er syge og derfor godt kunne komme på arbejde, siger Emil Fannikke Kiær.

/ritzau/