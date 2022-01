Dansk ingeniørgigant dropper klimaskadelige projekter

Indenfor få år vil landets næststørste rådgivende ingeniørvirksomhed, Cowi, vende ryggen til alt, der har at gøre med klimaskadelige projekter.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Planen er, at Cowi henover de næste tre til fem år vil omstille forretningen. Den skal ikke længere beskæftige sig med fossil energi og byggeprojekter uden en bæredygtig tilgang.

Det betyder også, at virksomheden kommer til at sige farvel til årlige indtægter i milliardstørrelsen for i stedet at satse udelukkende på projekter, der bidrager til at løse klimakrisen.

- Det er et modigt sats, men jeg tror også, at det er et nødvendigt sats, siger Lars-Peter Søbye, administrerende direktør i Cowi, til Finans.

- Jeg tror ikke, at der er noget alternativ, hvis man virkelig også vil være der som en virksomhed på vores niveau de næste 5-10 år, siger han.

Ved siden af jobbet i Cowi er Lars-Peter Søbye formand for landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri.

Han kalder det selv en "verdensnyhed" i ingeniørbranchen.

Cirka halvdelen af Cowis omsætning stammer allerede i dag fra grønne projekter, der blandt andet har at gøre med vindmølleparker og CO2-opsamling.

Den del af forretningen vil Lars-Peter Søbye satse endnu mere på de næste år. Blandt andet ved at afsætte et tocifret millionbeløb til omskoling af ansatte.

Cowi-topchefen lægger ikke skjul på, at satsningen er den strategisk største i hans tid hos ingeniørvirksomheden. Men han tror på, at det kommer til at lykkes uden at tabe omsætning.

- Der er jo en risiko ved at træffe sådan en beslutning, men jeg er godt nok lidt stolt over, at vi i Cowi tør være blandt de første, der tager et så markant og modigt skridt.

- Det, tror og håber jeg, kommer til at aftvinge respekt, siger Lars-Peter Søbye.

Til marts vil Cowi-topchefen fremlægge en detaljeret plan for strategien.

/ritzau/