Dansk Instagram-stjerne dømt for skjult reklame

Med knap to en halv million følgere på verdensplan er Mia Sand blandt de danskere, som nyder størst international opmærksomhed på de sociale medier, men hun har udnyttet sin position til at gøre skjult reklame for mærket Fashion Nova.

Det har Retten i Glostrup fredag slået fast i en dom, hvor Mia Sand - der på Instagram kendes som Miss Mia Fit - er idømt en bøde på 50.000 kroner for brud på markedsføringsloven.

Bøden er langtfra lige så høj, som Forbrugerombudsmanden, der agerer anklagemyndighed i den type sager, havde forlangt. Kravet herfra var en bøde på 120.000 kroner.

Sagen mod Mia Sand blev rejst helt tilbage i januar 2020 og drejer sig om opslag på Facebook og Instagram. På billederne optræder hun i tøj fra Fashion Nova, og tøjmærket er omtalt.

Men det fremgår ikke af opslagene, at Mia Sand har modtaget tøj fra samme tøjmærke - at hun har opnået en fordel, som det hedder på jurasprog - og det skal det.

Markedsføringsreglerne er lavet, fordi man vil sikre forbrugerne mod at blive udsat for reklame, uden at det tydeligt fremgår, at der er tale om reklame. Den slags kalder man normalt for skjult reklame.

Opslagene er dateret helt tilbage til 2019.

Egentlig skulle sagen have været for retten i april 2020. Men så kom corona.

Sagen blev udsat, og først for nylig - med tre års forsinkelse - blev sagen behandlet. At sagens forhold lå så langt tilbage i tiden, havde stor betydning for Mia Sands forklaring.

Meget af det, som rettergangsfuldmægtig Anja Harrild Friis fra Forbrugerombudsmanden spurgte ind til, kunne Mia Sand nemlig ikke huske.

- Det kan jeg ikke huske. Det er simpelthen så mange år siden. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har købt af tøj i 2018. Jeg kan ikke huske, hvad jeg købte af tøj sidste år. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har købt af tøj i år, lød et af svarene blandt andet.

Mia Sand har nu 14 dage til at beslutte, om hun vil anke dommen til Østre Landsret.

