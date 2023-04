Dansk Instagram-stjerne kæmper mod stort bødekrav i retten

Næsten to en halv million personer over hele verden følger danske Mia Sand på det sociale medie Instagram, men den megen opmærksomhed har bragt den 35-årige kvinde i problemer, og fredag sidder hun på anklagebænken i Retten i Glostrup.

Hun er under anklage for at have overtrådt markedsføringslovens bestemmelse om skjult reklame. Og står det til anklagemyndigheden, skal hun idømmes en bøde på mindst 120.000 kroner.

Det er efterhånden længe siden, at der blev rejst tiltale mod Mia Sand - eller Miss Mia Fit, som hun er kendt som på Instagram.

Den skulle have været for i april 2020, men så kom corona. Der skulle altså gå tre år, før sagen kom for.

Tiltalen var blandt de første i de såkaldte influencersager, der opstod efter en lovændring i 2017.

Siden er flere blevet dømt, blandt andre modellen Mathilde Gøhler, som ved Retten i Lyngby blev dømt til at betale 40.000 kroner i bøde.

Lovændringen i 2017 betød, at et opslag skulle markeres som reklame, også selv om der ikke var indgået en egentlig aftale om at reklamere. Nu var det nok, at man som influencer opnåede en fordel ved at omtale et produkt.

Rettergangsfuldmægtig Anja Harild Friis fra Forbrugerombudsmanden, som agerer anklagemyndighed i markedsføringssager, udspørger under fredagens retsmøde igen og igen Mia Sand om, hvorvidt hun selv har købt det tøj, som hun er iført på de instagramopslag, der indgår i sagen.

- Det kan jeg ikke huske. Det er simpelthen så mange år siden. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har købt af tøj i 2018. Jeg kan ikke huske, hvad jeg købte af tøj sidste år. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har købt af tøj i år, lyder det fra Mia Sand.

Anklageskriftet indeholder ni punkter, som hver især beskriver et eller flere opslag på Facebook eller Instagram, hvor Mia Sand har tagget virksomheden Fashion Nova. På billederne er hun efter anklagemyndighedens opfattelse iført tøj fra virksomheden.

Mia Sand erkender, at hun har haft en form for samarbejde med Fashion Nova.

- Fashion Nova skrev og spurgte, om jeg ville have noget tøj. Jeg skulle lave nogle opslag og tagge deres navn, fortæller Mia Sand.

Hun afviser dog, at hun på nogen måde har reklameret. Og når hun alligevel har anført ved flere af opslagene, at det er reklame, lyder svaret.

- Det skrev I til mig og sagde, at jeg skulle.

Da opslagene blev offentliggjort, havde Mia Sand ikke lige så mange følgere som i dag. Dog havde hun flere end 900.000. Langt de fleste befinder sig i udlandet.

Det vides endnu ikke, hvornår der afsiges dom i sagen.

