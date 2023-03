Dansk it-selskab erklæret konkurs efter afsløringer

Selskabet Meew lader til at være i frit fald.

Tirsdag er selskabets klart største aktiv, Meew Studios, blevet erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten.

Det skriver Finans på baggrund af oplysninger fra advokat Kim Astrup Madsen.

Meew skulle i midten af marts have været lanceret på Spotlight-børsen i Stockholm. Det blev imidlertid droppet cirka en uge før.

Mediet Frihedsbrevet samt Finans bragte afsløringer om, at Meew-stifter og administrerende direktør Armin Kavousi havde opdigtet en doktorgrad og en titel som hjerneforsker på sit cv.

Konkret handler det blandt andet om en master i neuroscience fra Aston University i Storbritannien.

Dagen efter trak selskabets bestyrelse sig, og børsnoteringen blev opgivet.

Efterfølgende har man forsøgt at lave en rekonstruktion af selskabet. Det er ikke lykkedes.

- Man har forsøgt at undersøge, om der var mulighed for at overdrage de sunde dele af virksomheden, siger Kim Astrup Madsen, der er partner i advokatfirmaet DLA Piper, til Finans tirsdag.

- Der var kontakt med en investor, men det har ikke materialiseret sig i form af en egentlig aftale. Derfor var der ikke grundlag for at lade rekonstruktionen fortsætte.

Meew består af flere selskaber. Meew Studios var det største. På sin hjemmeside skriver firmaet, at det "skaber løsninger, som servicerer samfundets digitale lag".

- Vi konceptualiserer idéer og transformerer dem til de services, du bruger til dagligt, lyder det på hjemmesiden.

/ritzau/