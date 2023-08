Dansk iværksætteri er fortsat udfordret

Antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder er faldet med syv procent i første halvdel af 2023.

Dermed fortsætter tendensen fra sidste år.

Det viser tal fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er blevet trukket af regnskabsvirksomheden Dinero.

I første halvdel af 2023 er i alt 10.406 enkeltmandsvirksomheder blevet stiftet. Det svarer til et fald på syv procent fra samme periode sidste år.

- Det er sandsynligvis et resultat af inflation, høje renter, økonomisk usikkerhed, krig i Europa og usikkerhed med internationale forsyningskæder, siger Dinero-direktør Martin Buch Thorborg, der selv har erfaring med at stifte virksomheder.

- Den udvikling er desværre fortsat ind i 2023, lyder det videre.

Tallene viser ifølge Dinero, at antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder er det laveste i fem år.

Og det er skidt nyt for Danmark, at udviklingen går den vej, mener Martin Buch Thorborg.

- For på den ene side har vi brug for iværksættere, som formår at tænke anderledes tanker og gå helt nye veje, og som kan skabe fremtidens danske vækstmotorer og sætte Danmark på verdenskortet.

– Og så har vi brug for ”hverdagens” iværksættere. Dem, der sørger for, at vores dagligdag fungerer gnidningsfrit.

- Frisøren, håndværkeren og den lille butik i den by, man bor i. Dem, der leverer en service, vi alle har brug for. Vi har altså alle brug for nye iværksættere, der kan skabe værdi på den ene eller anden måde.

Kigger man på samtlige kommuner i Danmark, er faldet størst i Samsø Kommune.

Her blev stiftet 62 procent færre enkeltmandsvirksomheder i første halvår sammenlignet med samme periode sidste år.

Samsø efterfølges af to andre ø-kommuner, nemlig Ærø med et fald på 53 procent og Langeland med et fald på 52 procent.

