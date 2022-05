Dansk IS-kriger ventes at tilstå i sag om landsforræderi

En 33-årig dansk fremmedkriger ventes at tilstå i en sag om landsforræderi.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse mandag.

Han kan tiltales for at have tilsluttet sig Islamisk Stat og for at have begået flere terrorrelaterede handlinger, oplyser anklagemyndigheden. Det er, hvis man rejser tiltalen.

Han blev anholdt i Danmark den 17. december 2020. Siden har han siddet varetægtsfængslet.

Hvis anklagemyndigheden rejser tiltale mod den 33-årige danske statsborger, så vil det blot være anden gang, at man tager straffelovens paragraf 101 i brug. Den handler om netop landsforræderi.

- Det er selvsagt meget alvorligt, når danske statsborgere ikke blot lader sig hverve til IS, men også tilslutter sig IS under en væbnet konflikt, som Danmark er part i, og endda begår terrorhandlinger, siger Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København.

Manden skal have tilsluttet sig terrororganisationen i slutningen af 2015 og frem til maj 2017. Det skete som led i en væbnet konflikt i Syrien.

Der kan også rejses tiltale for, at han som medlem af organisationen deltog i terrorangreb, der ikke videre er blevet beskrevet af anklagemyndigheden.

Tidligere han har selv uploadet flere billeder på sin Facebook-profil, hvor han har hyldet Islamisk Stat. Billederne viste blandt andet ham selv, hvor man så ham stå foran afhuggede hoveder.

Hvis sagen skal afvikles som en tilståelsessag, så vil det kræve, at den 33-årige mand erkender de overtrædelser, han er sigtet for.

Skulle det ikke ske, skal der tages stilling til tiltalen på ny.

/ritzau/