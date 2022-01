Dansk kvinde dræbt i Egypten havde boet i landet i flere år

Familien til en dræbt kvinde fundet i et hjem nær Kairo fik den triste besked nytårsdag, oplyser søn til avis.

Det var en 52-årig kvinde og dansk statsborger, der blev fundet dræbt i en lejlighed i Sheikh Zayed City, der ligger vest for den egyptiske hovedstad, Kairo.

Det oplyser den afdøde kvindes familie til Ekstra Bladet og B.T.

Tirsdag skrev flere medier på baggrund af oplysninger fra mediet Egypt Independent, at dansk kvinde var i 30'erne. Men det er ikke korrekt, siger kvindens ene søn til aviserne.

Han ønsker ikke at få sit navn frem, men fortæller, at den 52-årige kvinde havde boet i Egypten siden 2004. Heller ikke navnet på kvinden ønskes offentliggjort.

Ifølge familiens oplysninger blev den 52-årige fundet død den 30. december, og familien fik besked om dødsfaldet den 1. januar.

Udenrigsministeriet har bekræftet, at en dansk statsborger er blevet fundet dræbt. Det var også ansatte fra ministeriet, som gav familien den triste nyhed om kvindens død, oplyser sønnen.

- De mødte personligt op hjemme hos os, og de har været meget professionelle, siger sønnen til Ekstra Bladet og tilføjer, at de nu afventer nye oplysninger fra myndighederne.

Ifølge B.T. mødte de ansatte op på sønnens adresse, der ligger på Sjælland.

Umiddelbart har myndighederne til familien kun kunnet oplyse, at kvinden var død, og at der var tale om drab.

Kvinden har kun haft sporadisk kontakt til sin familie i mange år. Familien ønsker dog ikke at komme nærmere ind på årsagerne over for Ekstra Bladet.

/ritzau/