Dansk kvinde voldtaget på feriested i Costa Rica

Udenrigsministeriet bekræfter, at man har ydet konsulær bistand til 20-årig kvinde, som har anmeldt voldtægt.

En 20-årig dansk kvinde har anmeldt, at hun natten til torsdag blev voldtaget af en gruppe mænd på feriedestinationen Puerto Viejo i Costa Rica.

Det skriver et lokalt medie, Ameliarueda.com, ifølge Ekstrabladet.dk.

Kvinden har anmeldt til de lokale myndigheder, at hun blev voldtaget af en gruppe af mænd.

Det lokale medie har talt med en britisk kvinde, som angiveligt mødte offeret, efter at hun var blevet udsat for det seksuelle overgreb.

- Hun (offeret, red.) var i chok og rystede, men sagde, at hun havde været i en tuktuk, der tog hende til stranden. Her ventede en gruppe mænd, fortæller kvinden ifølge det lokale medie.

Herefter blev politiet kontaktet.

Ifølge mediet er gerningsmændene på nuværende tidspunkt endnu ikke identificeret.

Mediet skriver ikke noget om kvindens aktuelle tilstand.

Udenrigsministeriets pressetjeneste har over for Ekstra Bladet bekræftet, at man er bekendt med sagen og har ydet konsulær bistand. Af hensyn til kvinden vil man ikke oplyse yderligere.

/ritzau/