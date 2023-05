Lakridsglade tyskere hjælper dansk lakridsmager til rekord

Det danske selskab Lakrids by Bülow har for vane at slå sin egen omsætningsrekord, og 2022 var ingen undtagelse.

Sidste år solgte lakridsmageren for 317 millioner kroner. Det er otte procent mere end året før, viser årsregnskab mandag.

- Vi er meget stolte over den vækst, vi har præsteret i 2022, som blev et år præget af store globale udfordringer, hvilket har påvirket årets resultat, siger Fredrik Nilsson, der er administrerende direktør.

Sidste år kom Lakrids by Bülow ud med et overskud på godt fem millioner kroner. Det er det første overskud i flere år.

Danmark er fortsat selskabets største marked, men væksten kom primært fra markeder uden for landets grænser.

Det tyske marked voksede alene med 27 procent og udgør nu næsten en tredjedel af den samlede omsætning. Dermed nærmer markedet sig det danske målt på omsætning.

Lakridsproducenten ser da også gode muligheder for at ekspandere yderligere syd for den danske grænse.

- Vores momentum på det tyske marked fortsætter fremad, hvor vi i sidste måned åbnede vores tredje butik i Berlin. Vi forventer at åbne to butikker mere i Tyskland i løbet af i år, siger Fredrik Nilsson i regnskabet.

Lakrids by Bülow blev grundlagt af bornholmske Johan Bülow i 2007, der i dag har titel af kreativ direktør.

Han solgte 75 procent af selskabet til den svenske kapitalfond Valedo Partners i 2016.

Selskabet har i dag egne butikker i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien og de Forenede Arabiske Emirater.

Lakridserne sælges hos godt 2000 forhandlere fordelt på 25 lande.

Tidligere hed selskabet Lakrids By Johan Bülow - døbt efter stifteren, men Johan er blevet sløjfet. Det skete i 2017 som led i en udenlandsk ekspansion.

