Dansk mand mistænkes for drab på hustru i Frankrig

En dansk mand er i Sydfrankrig under mistanke om at have dræbt sin hustru og forsøgt at skaffe sig af med liget i et køleskab.

Det oplyser anklagere ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manden har tirsdag været for en dommer.

Han blev anholdt tidligt søndag, efter at politiet havde overvåget hans bolig i byen Mandelieu-la-Napoule, som ligger tæt på Cannes. Det skriver det lokale medie Nice-Matin.

Artiklen fortsætter under annoncen

To bekendte skal have gjort politiet opmærksom på manden, efter at han havde bedt dem om at transportere et køleskab til en losseplads.

Her havde de bemærket en dårlig lugt fra køleskabet og fandt både en død hund og "et menneskelig", oplyser den lokale anklagemyndighed.

Det vides ikke, hvordan manden stiller sig.

Under en afhøring har manden ikke givet "nogen forklaringer", oplyser anklagemyndigheden.

/ritzau/AFP