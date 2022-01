Dansk medicinalfirma vil nedlægge 1000 stillinger

Leo Pharma vil over de næste to år nedlægge 1000 stillinger.

Det oplyser Leo Pharma, der er det tredjestørste medicinalselskab i Danmark, i en pressemeddelelse.

Nedlæggelserne sker som led i en større plan, der handler om, at Leo Pharma skal blive mere konkurrencedygtig og få bedre styr på den kommercielle del af forretningen.

Selskabets forsknings- og udviklingsafdeling står også over for en forandring.

- Den nye driftsmodel, vi nu præsenterer, vil skabe et meget mere simpelt, agilt og effektivt Leo Pharma, og dette er den bedste vej frem for os for at sikre en bæredygtig forretningsmodel i fremtiden, siger Anders Kronborg, der er finansdirektør i Leo Pharma, i pressemeddelelsen.

Ved siden af sin rolle som finansdirektør er Anders Kronborg for tiden også fungerende administrerende direktør i Leo Pharma.

Den fungerende topchef fortæller, at ændringerne kommer til at påvirke medarbejdere, der har tjent selskabet med loyalitet og dedikation i mange år.

- Vi vil gøre vores ypperste for at hjælpe vores kolleger, når ændringerne er implementeret, siger Anders Kronborg.

Som en del af planerne har Leo Pharma tirsdag sagt farvel til 68 ansatte.

Ifølge Finans, Jyllands-Postens erhvervsmedie, er nogle af de 68 afskedigelser i Danmark.

Leo Pharma har hovedkvarter i Ballerup uden for København. Selskabet er en førende producent af midler mod hudlidelser.

Globalt har Leo Pharma omkring 6000 medarbejdere.

I de seneste årsregnskaber har Leo Pharma kunnet fremvise et salg, der er på den gode side af ti milliarder kroner.

Det har dog ikke været nok til at give overskud, og i 2020 alene tabte Leo Pharma 915 millioner kroner.

/ritzau/