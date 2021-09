Dansk milliardkoncern får ny bestyrelse efter krænkelsessag

Den danske milliardkoncern Danbred skal have ny bestyrelse.

Udskiftningen sker i forlængelse af sagen om den nu forhenværende direktør i Danbred, Thomas Muurmann Henriksen, der har krænket flere kvinder.

- Forandringerne sker som følge af den kritik, der er rejst i forbindelse med sager om grænseoverskridende adfærd fra den nu fratrådte administrerende direktør.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den samlede ejerkreds har vurderet, at der skal nye kræfter til i Danbreds ledelse, lyder det i pressemeddelelsen.

Flere kilder har fortalt erhvervsmediet Finans, hvordan det gennem flere år har været et tema i Danbred, at Thomas Muurmann Henriksen har vist interesse for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester.

Efter en hurtig undersøgelse af en konkret fest, hvor direktøren havde været nærgående over for tre kvinder, konkluderede bestyrelsen, at der skulle sættes en stopper for Thomas Muurmann Henriksens "uacceptable adfærd".

Det fik dog ingen betydning for hans job, som han i første omgang kunne blive i.

Efterfølgende har Thomas Muurmann Henriksen selv valgt at trække sig. Det gjorde han, fordi han ikke ville skygge for Danbreds udvikling.

- Den nye bestyrelse vil have det som sin altoverskyggende prioritet at genoprette tilliden til selskabet, både blandt medarbejderne og i forhold til Danbreds omverden, lyder det i meddelelsen.

Det samme gør de seks bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af selskaberne DBI Holding og Danish Agro. Selskaberne er medejere af Danbred.

Også Danbreds nuværende formandskab træder tilbage.

Det er dog allerede nu besluttet, at medarbejdervalgte repræsentanter vil få plads i bestyrelsen.

Danbred arbejder inden for grisegenetik og sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden.

Selskabet havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner.

/ritzau/