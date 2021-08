Dansk økonomi er nu på et højere niveau end før corona

Dansk økonomi gik frem i andet kvartal, som bød på en større genåbningen efter nedlukning i vinter og er nu på et højere niveau end før coronaudbruddet.

Samlet voksede Danmarks bruttonationalprodukt (bnp), der er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi, med 2,2 procent i kvartalet. Det viser en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik.

- Dansk økonomi har med fremgangen nået et niveau, der er højere end fjerde kvartal 2019 og har dermed indhentet det fald, som coronakrisen påførte, skriver Danmarks Statistik.

Fremgangen i andet kvartal skal ses, i sammenhæng med at blandt andet restauranter og barer genåbnede i foråret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig var butikker i detailhandlen lukket store dele af vinterperioden, men de har også været åbne siden marts og trækker også op.

Selv om en fremgang på lidt over to procent kan synes beskeden, er det den næsthøjeste økonomisk vækst i et kvartal i 15 år.

I regeringen siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en skriftlig kommentar, at dansk økonomi nu kan siges at være i en højkonjunktur.

Det skal finanspolitikken - hvordan regeringen bruger penge og støtter økonomien - justeres efter.

- Vi er på vej tilbage til mere normale tilstande, og det vil vi naturligvis også planlægge finanspolitikken efter.

- Dansk økonomi er vendt stærkt tilbage, og derfor er der ikke længere brug for, at vi generelt træder på speederen, siger han.

Hos Arbejdernes Landsbank kalder cheføkonom Jeppe Juul Borre det flot, at dansk økonomi på under lidt over et år har rystet krisen af sig.

- Det er en imponerende vækst, vi ser, og det er imponerende, at vi allerede nu er tilbage på niveauet før coronakrisen.

- Det er dog ikke det samme som at sige, at coronakrisen er forbi for alle, for der er stadig brancher og virksomheder, som er ramt, men på det overordnede plan ser det fornuftigt ud.

- Det er de danske forbrugere, der har været med til at bære økonomien ud af krisen, fordi de har brugt mange penge - blandt andet i butikkerne og på restauranterne, siger han.

Han understreger, at man skal passe på med at se alene på bnp-tallene, når man skal vurdere temperaturen på dansk økonomi.

Men også på andre nøgletal er udviklingen positiv i øjeblikket. Han peger på, at antallet af beskæftigede på arbejdsmarkedet i øjeblikket er rekordhøjt. Samtidig er der rekordmange stillingsopslag.

/ritzau/