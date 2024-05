Dansk økonomi gik markant tilbage fra årets begyndelse

Dansk økonomi har fået en skidt start på året med et fald i bruttonationalproduktet (bnp) på 1,8 procent i årets første kvartal.

Det viser en sæsonkorrigeret opgørelse fra Danmarks Statistik.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, er der tale om det største fald i næsten fire år for et enkelt kvartal.

- Det er ærgerligt, men der er dog flere elementer, som er værd at notere sig, inden de helt store panderynker sætter sig fast, understreger han i en skriftlig kommentar.

Godt nok er privatforbruget en hel del ringere end i kvartalet før, og så har eksporten også taget et slag.

Men man må ikke tolke for hårdt på økonomiens tilstand alene ud fra en bnp-opgørelse, for på samme tid ser man fortsat et arbejdsmarked, der sætter rekord, lyder det fra cheføkonomen.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Heller ikke Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri, ser en dansk økonomi, der er kørt af sporet.

- Tilbagegangen i starten af året skal ses i forlængelse af den endnu større vækst i slutningen af 2023, lyder det i en skriftlig kommentar.

I fjerde kvartal sidste år voksede bnp med 2,7 procent, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.

Allan Sørensen forventer - til trods for den markante tilbagegang fra årets begyndelse - at dansk økonomi formår at vise sig fra en bedre side i løbet af den resterende del af 2024, og at det til sidst ender med vækst.

- Medicinalindustriens store succes, genåbningen af gas fra Tyra-feltet og det stærke arbejdsmarked giver dansk økonomi et solidt rygstød og sikrer ganske høj vækst i 2024, vurderer han.

