Dansk økonomi har det værre end først antaget

Det stod værre til med dansk økonomi i tredje kvartal, end tallene hidtil har vist.

Det viser Danmarks Statistiks seneste revision af bruttonationalproduktet.

Den siger, at dansk økonomi gik tilbage med 0,7 procent i perioden. Det er noget lavere end den tilbagegang på 0,1 procent, som den første opgørelse viste.

Alligevel mener Palle Sørensen, der er cheføkonom hos Nykredit, ikke, at der er grund til alt for stor bekymring.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dansk økonomi udviser fortsat mange sundhedstegn. Beskæftigelsen bliver ved med at stige, og ledigheden faldt ligefrem i november.

- Danskerne privatøkonomi ser robust ud. For eksempel indikerer forbrugs- og opsparingskvoter, at der er plads til yderligere forbrug. Ikke mindst i lyset af, at danskernes købekraft genvindes i et meget højt tempo i øjeblikket på grund af den lave inflation og høje lønstigninger, vurderer han.

Ifølge Danmarks Statistik er det særligt tilbagegangen i industrien, der er årsagen til, at økonomien havde det svært i juli, august og september.

Således blev der ikke produceret nær så meget i de danske medicinalvirksomheder som i det forrige kvartal.

Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, undrer sig dog en smule over, at medicinalproduktionen skulle være gået så kraftigt tilbage, som tallene antyder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det passer ikke ret godt med, hvad man hører om produktionen i netop den branche.

- Derfor skal man nok også passe på med at konkludere særlig meget på baggrund af de ellers meget sløje tal.

- Der er således også noget mærkeligt ved, at bnp skulle være faldet så massivt de sidste to kvartaler, hvor både beskæftigelsen og antallet af præsterede arbejdstimer ellers er steget temmelig kraftigt, lyder hans vurdering af de reviderede tal, siger han.

/ritzau/