Dansk økonomi vokser trods haltende privatforbrug

De danske forbrugere ser fortsat ud til at bruge færre og færre penge. Alligevel formåede dansk økonomi at vokse i april, maj og juni - også kendt som andet kvartal.

En økonomis størrelse måles oftest i bruttonationalproduktet. I Danmark voksede bruttonationalproduktet (bnp) med 0,9 procent i andet kvartal ifølge Danmarks Statistik.

Det er, til trods for at privatforbruget ligesom i resten af 2022 faldt.

Samtidig har Danmarks Statistik også nedjusteret starten på året. Oprindeligt lød det, at bnp var faldet med 0,5. Det er nu justeret til et fald på 1,1 procent.

Ifølge Danmarks Statistik bunder væksten i andet kvartal særligt i bedre tider for hoteller og restauranter. De var i første kvartal stadig ramt af restriktioner, mens de i andet kvartal har været fri af den slags.

Og selv om det ifølge Sydbanks seniorøkonom Mathias Dollerup Sprogel er imponerende, at dansk økonomi er vokset trods en verden præget af inflation og krig, så er der også mørke skyer forude.

- Hen over sommeren har vi været vidne til et temperaturskifte i dansk økonomi. På den måde kan man sige, at dagens positive tal for andet kvartal er en anelse forældet, skriver han i en analyse.

- Gas- og elpriserne er i løbet af sommeren gået helt amok, og konjunkturbarometrene på flere af vores største eksportmarkeder melder om afmatning.

- Med stormvejr på vores eksportmarkeder slipper dansk økonomi ikke uden om en vækstmæssig nedgang, da vi er en lille åben økonomi.

Senere onsdag vil finansminister Nicolai Wammen (S) præsentere Finansministeriets prognose for resten af året samtidig med regeringens finanslovsforslag.

Prognosen vil ifølge Ritzaus oplysninger vise, at Finansministeriet er blevet mere pessimistiske for dansk økonomi, end det var i maj.

Her forventede det en vækst i 2022 på 3,4 procent. Det vil nu justeret til 2,8 procent.

Samtidig bliver forventningerne til næste år også sænket. Her ventede Finansministeriet i maj en vækst på 1,9 procent. Det sænkes til 0,8. Dermed spår Finansministeriet, at væksten i hele 2023 bliver mindre end i april, maj og juni i år.

/ritzau/