Dansk og spansk politi samarbejder om anholdelser af hashsmuglere

I samarbejde med spansk politi har National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) onsdag anholdt i alt fem mænd i en sag om flere ton hash.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

NSK har anholdt tre mænd på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. De er sigtet for at have modtaget og videredistribueret omkring et ton hash. Hashen er indsmuglet fra Spanien.

Der er tale om to 33-årige mænd og en mand på 41 år. Ved aktionen assisterede Sydøstjyllands Politi og flere specialafdelinger i politiet.

Derudover har spansk politi anholdt to mænd - en 57-årig og en 31-årig mand. De mistænkes for indsmugling af to ton hash. Det skal være sket i perioden juli til december 2020.

De spanske anholdelser fandt sted i området omkring Marbella. NSK er i kontakt med de spanske myndigheder med henblik på, at mændene skal udleveres til Danmark.

I pressemeddelelsen siger Lars Feldt-Rasmussen, vicepolitiinspektør i NSK, at man med anholdelserne har fjernet et centralt led i et organiseret netværk.

Ifølge NSK er to af de anholdte medlemmer af en rockergruppering. Det fremgår ikke, om de pågældende er blandt dem, som er anholdt i Danmark eller Spanien.

De anholdte i Danmark skal fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

