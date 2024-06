Dansk politi sender betjente til fodbold-EM

Danske fodboldfans, der rejser til Tyskland i forbindelse med fodbold-EM, vil kunne støde på politibetjente hjemmefra.

Dansk politi sender således politibetjente til EM-værtslandet for at bistå tysk politi og danske fodboldfans. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De danske betjente vil være til stede i det internationale politihovedkvarter i byen Neuss nær Düsseldorf og i de byer, hvor Danmark skal spille, Stuttgart, Frankfurt og München.

- Dansk politi er stolte af at yde vores bidrag til europamesterskaberne, og vi har om nødvendigt planlagt at være til stede i Tyskland sammen med de danske fans og landsholdet helt frem til pokaloverrækkelsen ved finalen i Berlin, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard fra Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

De danske politifolk, der skal til Tyskland, kommer fra forskellige politikredse. De vil i Tyskland være iført dansk politiuniform eller en blå "Police"-markeringsvest med dansk flag. De kan også være i civil.

- De danske betjente har ikke myndighed over for borgere - heller ikke danskere - i Tyskland. Deres opgave er at bistå tysk politi og danske fans i kontakten med hinanden for at sikre en god og smidig afvikling af mesterskabet, lyder det i politiets pressemeddelelse.

EM afvikles fra på fredag, 14. juni, til 14. juli. Danmark skal spille sine tre indledende gruppekampe 16., 20. og 24. juni mod henholdsvis Slovenien, England og Serbien.

/ritzau/