Dansk produktionsvirksomhed dropper salg og bliver i Rusland

Produktionsvirksomheden Dinex vil alligevel blive i Rusland, efter at have forsøgt at sælge den russiske del af forretningen.

Det skriver Finans på baggrund af virksomhedens regnskab for 2022.

- Selv om det bestemt er en svær beslutning at træffe både etisk og kommercielt er vi sikre på, at et passivt ejerskab er det rigtige at gøre, skriver ledelsen i regnskabet.

Det passive ejerskab betyder ifølge Dinex, at man har stoppet nye investeringer i Rusland. Virksomheden har også stoppet sine udviklingsprojekter med russiske kunder.

I regnskabet fremgår det også, at virksomheden vurderer, at hvis den sælger sine fabrikker, vil driften fortsætte under russisk ejerskab.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Dinex. I en sms-besked til mediet skriver selskabets topchef, Torben Staal Dinesen, at han er på ferie og ikke yderligere kommentarer ud over det, der står i regnskabet.

I 2018 købte forretningsmanden Niels Thorborg halvdelen af Dinex. Han er desuden bestyrelsesformand i den fynske virksomhed.

Niels Thorborg er ikke vendt tilbage på en henvendelse fra Finans.

Sidste år omsatte Dinex for 2,2 milliarder kroner. Resultatet endte på 84 millioner kroner.

I regnskabet fremgår det, at indtjeningen i Rusland er faldet i løbet af 2022. Dog forventer ledelsen at den som minimum bliver fastholdt på det nuværende niveau.

Selskabet omsatte for 365 millioner kroner i Rusland sidste år. Det er godt 72 millioner kroner mindre end året før.

Dinex har hovedkontor i Middelfart på Fyn. Virksomheden producerer udstødningsrør til tunge køretøjer.

