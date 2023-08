Dansk pubkæde vil vokse i udlandet med ny investor i ryggen

Pubkæden Old Irish Pub har fået en ny investor om bord, der skal være med til at drive målsætningen om at vokse på andre europæiske markeder end det danske.

Det skriver kæden i en pressemeddelelse.

Det er investeringsselskabet Standard Investment, der er blevet en del af ejerkredsen.

Ifølge Peder Blak, der er kædens direktør, og som fortsætter i rollen fremadrettet, har selskabet store ambitioner om at åbne flere pubber i Europa.

- Og med vores nye, dedikerede partner om bord, er vi nu endnu bedre rustet til netop det, siger han i meddelelsen.

Den nuværende ledelse og ejergruppe fortsætter med at stå i spidsen for den daglige drift og bevarer desuden en betydelig andel i selskabet, lyder det i regnskabet.

Det oplyses derimod ikke, hvor stor en andel det har givet afkast på. Der bliver heller ikke nævnt noget beløb.

Og detaljerne bliver heller ikke i fremtiden offentliggjort, fastslår kæden i meddelelsen.

Old Irish Pub blev grundlagt i Roskilde i 2013, og konceptet er siden vokset til 36 lokationer fordelt over Danmark, Norge, Finland, Spanien og Holland.

Samarbejdet med Standard Investment centrerer sig til at begynde med om vækst på det hollandske og belgiske marked.

På sigt er målsætningen, at Old Irish Pub skal blive til en af de største pubkæder af sin slags i Europa.

I 2022 omsatte de 36 lokationer for cirka 401 million kroner.

Det resulterede i et overskud på 25 millioner kroner, hvilket ifølge mediet FødevareWatch var det bedste resultat nogensinde.

Old Irish Pub skriver i tirsdagens pressemeddelelse, at nyåbnede pubber typisk tjener penge efter tre måneders drift.

Selv under de hårde år 2020-2021 kom kæden ud af covid-19-nedlukningen styrket og sluttede året med et overskud, skriver kæden.

