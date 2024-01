Dansk rederi stopper sejlads i den sydlige del af Det Røde Hav

Det danske produkttankrederi Torm stopper for nu med at sende skibe gennem Det Røde Hav.

Det meddeler Torm fredag til flere medier, blandt andet DR.

- Baseret på den seneste udvikling har vi besluttet at pause alle transitter gennem den sydlige del af Rødehavet for nuværende, oplyser Torm til DR.

Mens en række rederier - blandt andet Mærsk - allerede var stoppet med at sende skibe gennem Det Røde Hav på grund af Houthi-angreb, fortsatte Torm de seneste uger med at sejle i området.

Tidligt fredag angreb USA og Storbritannien en række mål i dele af Yemen, som Houthi-bevægelsen kontrollerer.

DR skriver, at beslutningen om nu at stoppe sejlads er baseret på en generel sikkerhedsvurdering samt en advarsel fra den amerikanskledede koalition, der opererer i området.

Torm ejer og driver omkring 80 fartøjer. Det har over 3300 skibsansatte og over 350 ansatte på kontorer rundtomkring i verden.

Rederiet blev grundlagt i 1889 og er specialiseret i at fragte raffinerede olieprodukter rundtom i verden.

Ifølge den amerikanske militære centralkommando, Centcom, har der været 27 angreb på kommercielle skibsruter i Det Røde Hav siden den 19. november.

Det har blandt andet fået det danske rederi Mærsk til at omdirigere sine skibe efter at være blevet angrebet.

I stedet for at søge gennem Suezkanalen i Egypten sendes skibene fra Mærsk på en længere omvej via Kap det Gode Håb i Sydafrika.

