Dansk selskab kæmper med Apple, Samsung og Sony

Da Apple i slutningen af 2016 markedsførte sine første helt trådløse hovedtelefoner, Airpods, smed de samtidig en dynamitstang ind i et marked, der så småt var i gang.

Pludselig gik mange mennesker verdensfjerne i blikket rundt, med hvad der lignede små hvide pinde, som stak ud fra deres ører. Og da Apple-toget kørte med ekspresfart, trak det en masse virksomheder med - heriblandt danske Jabra.

Apple var ikke først, men de blev hurtigt størst. Blandt dem, som havde været hurtigere end Apple, var Jabra, et underselskab af GN Store Nord. En overgang var Jabras helt trådløse hovedtelefoner verdens mest solgte, men det var på et forholdsvis lille marked.

Da først Apple kom på banen, blev det danske selskab overhalet lynhurtigt og med mange længder. Spørger man administrerende direktør for GN Group René Svendsen-Tune var det dog kun en god udvikling.

- Apple fik markedet til at eksplodere. Det betød, at vi fra at være de største på et meget lille marked,blev top-5 i et meget stort og meget voksende marked, fortæller René Svendsen-Tune.

Jabra er i disse dage på Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der afholdes i den tyske hovedstad, Berlin. Her markedsfører man nyeste model af de trådløse hovedtelefoner, Jabra Elite 5, der er en prisbillig model til den almindelige forbruger.

- Det er en slags arbejdshest til 1199 kroner. Der er stærk støjreduktion, stærk musikgengivelse og god tale, men ikke en masse ekstrafunktioner, som vores dyrere og professionelle model har, siger René Svendsen-Tune.

Målet er at bevare positionen blandt de mest sælgende mærker på et marked, der er vokset fra næsten ingenting til sidste år at omsætte for godt 260 milliarder kroner globalt, og som i øjeblikket udgør godt 80 procent af det samlede marked for hovedtelefoner.

- En af vores udfordringer er, at vi er i et marked med giganter som for eksempel Apple, Samsung og Sony. De har et økosystem, hvor de laver hovedtelefoner, der passer direkte med deres telefoner. Der skal vi kile os ind som en tredjepart, der laver enheder, som passer både til iPhones og android-telefoner, fortæller René Svendsen-Tune.

Han nævner komfort, batteritid og god støjreduktion som de afgørende konkurrenceparametre.

Foreløbig går det dog fint for den danske virksomhed.

- Vi ligger lige nu nummer tre til fem i Europa, i top fem i Asien og i top-10 i USA, fortæller den danske direktør.

Udviklingen har været medvirkende årsag til, at GN Store Nord i seneste kvartal har haft en vækst på 36 procent i forretningsbenet GN Audio, som har Jabra under sig.

En meget stor del af væksten stammer fra professionel lyd, hvor markedet er boomet på grund af de mange onlinemøder, som pandemien har ført med sig.

Samlet var selskabets omsætning i andet kvartal 4,9 milliarder. Den resterende del kommer primært fra høreapparater.

/ritzau/