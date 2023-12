Dansk sympatikonflikt mod Tesla begynder onsdag

Fra og med onsdag kan Tesla ikke længere sende biler til Sverige via danske havne.

Det er en konsekvens af den sympatikonflikt, som 3F varslede for to uger siden, og som nu går i gang.

Rent praktisk betyder det, at der ikke bliver losset Teslaer fra skib, der anløber danske havne, og der er heller ingen chauffører, der vil transportere Teslaer over Øresund.

- Det er noget, som den svenske fagforening IF Metall har bedt os om, og som også sker i Norge og Finland. Det betyder, at der ikke kommer noget igennem havnene her i Norden, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

Han afviser også, at biler kan sendes med tog fra Tesla-fabrikken i Tyskland til Sverige.

- De vil jo skulle ind på et terræn i Sverige, hvor de skal losses af, og det har svenskerne, der organiserer jernbanen deroppe, styr på, siger Jan Villadsen.

Han forventer ikke, at konflikten får konsekvenser på danskere, der venter på en ny Tesla-bil.

- Vi forsøger selvfølgelig så godt, som det overhovedet er muligt, at vi ikke rammer de biler, der tiltænkt det danske marked, så længe der ikke er konflikt i Danmark.

- Men det kræver selvfølgelig et samarbejde med dem, der transporterer bilerne. De skal fortælle, hvilke biler der skal til Sverige, og hvilke der skal til Danmark, siger Jan Villadsen.

Lakmusprøven kommer ifølge Jan Villadsen til at stå 24. december klokken 7.00, hvor et skib efter planen anløber Esbjerg Havn.

/ritzau/