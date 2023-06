Dansk teknologi bruges til at lede efter forsvundet ubåd

Det er sonarteknologi fra den danske virksomhed Teledyne Reson, som bliver brugt til at lede efter ubåden "Titan", der forsvandt på sin vej mod vraget af Titanic.

Det skriver Børsen.

Ubåden mistede kontakten til omverdenen søndag. I alt gik fem besætningsmedlemmer om bord på fartøjet.

Siden har det franske militær sendt videnskabsfartøjet "Atalante" til området for at lede. Det er her, den danske teknologi kommer i spil.

Virksomheden, der er ligger i den nordsjællandske by Slangerup, leverer nemlig sonarteknologi til både det amerikanske og franske militær, fortæller selskabets tekniske direktør, Tim Jensen.

- Vi ved med sikkerhed, at vores sonarteknologi bliver brugt til eftersøgningen om bord på "Atalante", siger han til mediet.

- Det er en undervandsrobot forbundet med et langt kabel, hvilket er en kæmpe fordel, når man skal dykke langt ned, så man uden problemer kan sende data frem og tilbage mellem havbund og overflade.

"Titan" mistede kontakt med overfladen 1 time og 45 minutter, efter den var dykket.

Fartøjet forsvandt i havet 1448 kilometer fra halvøen Cape Cod i Massachusetts.

/ritzau/