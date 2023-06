Dansk transportgigant donerer lastbiler til ukrainske soldater

Det danske transportselskab DSV donerer busser, lastbiler og trailere til ukrainske soldater.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det sker, fordi Ruslands invasion af Ukraine har ført til et stigende behov for transportmidler i landet.

Donationen kan blandet andet blive brugt til mobiliseringen af tropper i landet, lyder det fra DSV.

Leverancerne forventes at være gennemført i midten af juni.

Jens Bjørn Andersen, topchef i DSV, er glad for at kunne tilbyde sin støtte til det krigsramte land.

- Jeg er dybt rørt over den ukrainske befolkning modstandsdygtighed i denne svære tid, siger han i meddelelsen.

- Vores lokale afdelinger har udviklet flere initiativer for at støtte Ukraine med varer og tjenester, og jeg er taknemmelig for, at vi fortsat kan vise vores støtte til landet.

Donationen af transportmidler er resultatet af en dialog mellem topchefen og Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk.

- Jeg vil gerne opfordre andre virksomheder i Danmark til at følge DSV's eksempel for at give vores forsvar det, det skal bruge for at få succes, siger han i pressemeddelelsen.

- Ukraines ambassade er klar til at dele en liste over presserende behov for vores brigader, lyder det videre.

I kølvandet på invasionen af Ukraine begyndte de fleste danske virksomheder at vise sin støtte til det krigshærgede land ved at trække sig ud af Rusland.

Det gjaldt også DSV.

Invasionen i Ukraine startede i slutningen af februar sidste år.

Efter en midlertidig suspendering af selskabets aktiviteter i Ukraine, genoptog man arbejdet i maj.

/ritzau/