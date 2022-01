Danske aktier i stor nedtur: Har smidt næsten ti procent i år

De første dage af 2022 har været rædderlige på det danske aktiemarked, hvor aktierne over en bred kam er dykket.

Tirsdag falder det toneangivende C25-indeks, der består af de største og mest værdifulde virksomheder på fondsbørsen, med 2,1 procent til indeks 1781,4. For hele 2022 er faldet på 9,4 procent.

Hos Sydbank forklarer aktieanalysechef Jacob Pedersen, at aktierne på det seneste har været ramt af, at renterne på finansmarkerne har været stigende.

Det skal ses i lyset af, at den amerikanske centralbank før jul lagde op til at hæve renterne tre gange i år, hvilket er markant mere, end der tidligere var regnet med.

Den udmelding har sendt renterne på obligationer i vejret.

Det gør, at der for investorer kan være mere idé i at købe obligationer end tidligere, fordi renterne - og dermed afkast - er højere.

- Renterne stiger markant i øjeblikket. De stigende renter betyder, at der kommer et bedre alternativ til aktier, siger Jacob Pedersen.

- Gennem mange år har renterne på obligationer været omkring nul, men nu kryber de opad igen.

- Det dæmper risikolysten, og det gør, at investorer sælger ud af aktierne, og det rammer særligt det danske aktiemarked, hvor aktierne er dyrere (aktiekurs i forhold til forventet fremtidig indtjening, red.), siger han.

Blandt selskaberne i C25 er Ambu, Bavarian Nordic, Netcompany, Coloplast og Novo Nordisk faldet mest med dyk på 15-20 procent i år.

C25-indekset nåede sit hidtil højeste niveau 12. november sidste år i indeks 2020,69, men er med den sidste tids tilbagegang omkring 12 procent fra toppen.

Det hører med til historien, at de danske aktier steg mere end 17 procent i 2021.

Hvis man ser på udviklingen over fem år, er de danske aktier steget 75 procent i værdi.

