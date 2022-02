Danske aktier ryster russisk chok af sig og stiger til vejrs

De danske aktier stiger fredag morgen efter en særdeles turbulent torsdag i forlængelse af den russiske invasion af Ukraine.

Det toneangivende C25-indeks stiger fredag morgen klokken 09.30 med 1,2 procent til indeks 1677.

Torsdag morgen faldt C25-indekset med omkring fire procent, efter at Rusland i de sene nattetimer begyndte at angribe Ukraine.

I løbet af dagen vendte markedet, og det endte med en stigning på 0,4 procent, og den fremgang fortsætter fredag morgen.

Blandt selskaberne er de største stigninger hos Mærsk og Danske Bank, der begge stiger omkring tre procent.

Ifølge Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg hos kapitalforvalteren Formuepleje, var markedet præget af turbulens torsdag efter invasionen.

- Vi så torsdag morgen en meget stor bevægelse på markedet, hvor investorerne søgte mod mere sikre investeringer, og derfor blev der solgt ud af aktierne, men det vendte rundt i løbet af dagen, siger han.

Senere torsdag blev der varslet omfattende sanktioner mod Rusland fra både USA og EU. Nu venter man at se, hvilken effekt de får.

- Det helt store spørgsmål i markedet er, hvor stor effekt de sanktioner, der bliver indført mod Rusland, kommer til at få på væksten og energipriserne, og hvordan verdens centralbanker kommer til at agere på det, siger Otto Friedrichsen.

Han henviser til, at kurserne på aktiemarkedet bliver påvirket af, hvor højt renteniveauet er.

Frem til den russiske invasion har der blandt investorer og økonomer været en forventning om, at verdens centralbanker i løbet af 2022 vil være flittige med at sætte renten op, fordi det skal være med til at dæmpe den stigende inflation, som man har set de seneste mange måneder.

Otto Friedrichsen forklarer, at hvis sanktionerne mod Rusland ender med at ramme væksten i verdensøkonomien, kan det betyde, at centralbankerne må sætte tempoet for renteforhøjelser lidt ned.

- På markedet har vi på den korte bane set en forventning om, at centralbankerne vil være tilbageholdende med at hæve renterne, og det sendte aktierne op torsdag i USA, siger Otto Friedrichsen.

De danske aktier har samlet haft et meget skidt 2022 med et fald på omkring 17 procent i C25-indekset. Det skyldes blandt andet et stigende renteniveau.

