Danske aktier stormer frem efter amerikanske inflationstal

Det danske aktiemarked har fået en særdeles god start fredag, hvor det ledende C25-indeks står til en stigning cirka 2,4 procent en time efter børsåbning.

Det samme skete for de amerikanske aktier torsdag, og det er altså medvirkende til den positive reaktion i Danmark fredag. Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Torsdag fik vi inflationstal fra USA, som var højere end ventet. Derfor startede aktiemarkederne egentlig med at falde, men senere vendte det rundt, siger han.

Jacob Pedersen understreger, at der ikke er nogen, som har den rigtig gode forklaring på den markante fremgang på aktiemarkederne.

- Men det gedigne aktiecomeback kan godt begrundes med, at nogle investorer har en forventning om, at det værste er overstået på inflationssiden.

Hvis inflationen snart når sin top, er det dog ikke entydigt gode nyheder. Det tegner nemlig til, at vi kigger ind i en periode med økonomisk tilbagegang, lyder det.

- Det er svært at se, hvordan centralbankerne kan slå inflationen ned, uden at skabe en situation med økonomisk tilbagegang - altså en recession.

- Hvis man typisk ser en recession, så vil centralbankerne jo sænke renten for at sparke gang i økonomien, men det er ikke muligt lige nu, for renten hæves jo i øjeblikket for at få inflationen ned, siger aktieanalysechefen.

Rederikoncernen Mærsk står til den største fremgang med en stigning på 4,8 procent.

C25-indekset indeholder de 25 mest handlede aktier på det danske aktiemarkedet.

