Danske aktier styrtdykker efter russisk angreb

De danske aktier bliver sendt kraftigt ned, efter at Rusland natten til torsdag har angrebet Ukraine.

Efter ti minutters handel torsdag morgen falder det danske C25-indeks med lidt over tre procent.

C25-indekset består af nogle af de største danske aktier. Blandt andet består det af aktierne i selskaber som Vestas, Novo Nordisk og Mærsk.

Selv om det foreløbige fald i C25-indekset er betydeligt, er der stadig noget op til det største fald nogensinde for indekset.

12. marts 2020 faldt indekset med otte procent. Det var på niveau med det, der blev set under finanskrisen.

Faldet kom, dagen efter at statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede den første nedlukning af store dele af Danmark for at bremse coronasmitten.

