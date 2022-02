Danske aktier tager dyk efter optrapning af Ukraine-konflikt

Konflikten mellem Ukraine og Rusland giver tirsdag nervøsitet på det danske aktiemarked.

Efter en lille halv times handel tirsdag morgen falder det danske C25-indeks med 1,3 pct. Tidligere faldt det med op mod 2,5 procent.

C25-indekset består af de største danske aktier. Det vil sige aktier som blandt andet Mærsk, Novo Nordisk og Vestas.

De største kursfald tilfalder rederigiganten Mærsk, Danske Bank, Carlsberg og isoleringsproducenten Rockwool. Aktierne i de fire selskaber falder mellem 2,2 og 3,9 procent.

Kursfaldene kommer, efter at den russiske præsident, Vladimir Putin, mandag gik ud og anerkendte udbryderrepublikkerne Luhansk og Donetsk i Østukraine som uafhængige.

Putin har også underskrevet aftaler om venskab og samarbejde med oprørslederne i de to regioner samt givet ordre om at sende soldater til Østukraine.

Rusland omtaler soldaternes opgave som en "fredsbevarende mission".

En journalist fra nyhedsbureauet Reuters meldte natten til tirsdag at have set store kolonner af militærkøretøjer - inklusive kampvogne - i udkanten af Donetsk i det østlige Ukraine. Køretøjerne var tilsyneladende uden flag.

Som følge af Ruslands handling, der af Vesten anses som en optrapning af konflikten med Ukraine, har Vesten varslet sanktioner mod Rusland.

Tidligere har Rusland forklaret sine handlinger omkring Ukraine med, at landet er bekymret for et angreb fra ukrainsk side.

Rusland har også sagt, at det ikke ønsker at se Ukraine blive medlem af Nato.

/ritzau/