Danske ansatte bliver i Ukraine trods frygt for krig

Langt de fleste danskere medarbejdere i Ukraine bliver i landet - trods truslen om krig. Det fortæller lederen af det danske handelskammer i Ukraine, Lars Vestbjerg.

- De danske virksomheder, jeg kender i Kijev, er rolige. Jeg tror, at 99 procent af de danske medarbejdere fortsat er i Ukraine. Dem, jeg har talt med, bliver, siger han.

Siden fredag har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ellers anbefalet danskere i Ukraine at forlade landet.

En af de danskere, der har tænkt sig at blive i Ukraine, er Thomas Sillesen, direktør for virksomheden Akkerman. Selv om han holder vinterferie i Danmark, planlægger han at flyve tilbage til Ukraine søndag. Han bor i byen Odessa.

- Som leder har jeg ansvaret for at lede mit personale. Det stemmer ikke overens, hvis jeg stikker halen mellem benene, siger han.

Ingen af Thomas Sillesens medarbejdere i Ukraine er dog danske, kun han selv. Medarbejderne er fordelt i fire byer i landet.

En af disse byer er Kharkiv, der ligger blot 30 kilometer fra den russiske grænse.

Derfor har han taget en lang række forholdsregler for at sikre sine medarbejdere, hvis der skulle komme en russisk invasion.

- Vi har taget forholdsregler for medarbejderne. Hvis de når at flygte vestpå ved en russisk invasion, sørger vi for indkvartering til dem og deres familier. Skulle de ikke nå at flygte, vil vi forsøge at få dem ud med fly via Rusland, siger han.

Lars Vestbjerg fra det danske handelskammer i Ukraine møder generelt ikke nogen stor bekymring fra danske medarbejdere i landet, fortæller han.

- Der er ikke rigtigt nogen hernede, der tror på en invasion. De russiske soldater har stort set været ved den ukrainske grænse siden 2014. Det har vi lært at leve med, siger han.

Dansk Industri oplyser, at der er omkring 300 danske selskaber i Ukraine.

/ritzau/