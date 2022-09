Danske arbejdspladser er mindre sikre end svenske og norske

Der sker et forholdsmæssigt højt antal dødsulykker på danske arbejdspladser, viser tal fra Arbejdstilsynet.

Sikkerheden halter tilsyneladende på danske arbejdspladser, når man sammenligner med vores norske og svenske naboer.

Ifølge Fagbladet 3F har der årligt fra 2017 og frem til august i år i gennemsnit været 32 arbejdsulykker med dødelig udgang i Danmark.

I Sverige er tallet 36, men her er arbejdsstyrken næsten dobbelt så stor. Og i Norge, der er mere sammenlignelig, er der årligt sket 26 dødsulykker.

Ifølge Kent J. Nielsen, der er souschef og seniorforsker i arbejdsmedicin ved Regionshospitalet i Gødstrup, har svenskerne langt større fokus på sikkerhed, end vi har.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De er bedre til at følge reglerne, planlægge arbejdet, lave risikovurderinger, have en involveret ledelse og tænke langsigtet, siger han til Fagbladet 3F.

Det er typisk inden for transportbranchen, inden for byggeriet og i landbruget, at dødsulykkerne sker.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) giver i en skriftlig kommentar til Fagbladet 3F udtryk for, at man aldrig må gå på arbejde med livet som indsats.

Regeringen vil derfor styrke indsatsen for et godt arbejdsmiljø med 1,3 milliarder kroner over de kommende fire år.

/ritzau/