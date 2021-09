Danske bandefolk anholdt for kidnapning i Belgien

Tre bandefolk med dansk statsborgerskab er blevet anholdt i Holland i forbindelse med en sag om kidnapning.

Det bekræfter en talsmand for belgisk politi over for Ekstra Bladet.

Bortførelsen fandt sted i den belgiske havneby Oostende den 25. august. Offeret blev i en bil kørt til Holland, hvor sagen sluttede, da politiet greb ind og befriede offeret ved Nijmegen.

Blandt de anholdte var tre mænd med dansk statsborgerskab. De sidder nu varetægtsfængslet i Holland med henblik på udlevering til Belgien, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisens oplysninger bunder sagen i uoverensstemmelser omkring narko og penge.

De tre anholdte danskere var tidligere en del af banden Brothas, men på et tidspunkt kort før anholdelsen meldte de sig ud, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/