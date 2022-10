Danske Bank fyrer flere end 150 ansatte i Danmark

Danske Bank har onsdag meddelt, at den har opsagt mere end 150 medarbejdere i Danmark som led i en omstrukturering.

Det skriver Finansforbundet i en pressemeddelelse.

Ifølge mediet Finanswatch er der tale om 173 opsagte stillinger globalt. Det er noget, Danske Bank har bekræftet.

I et skriftligt svar til mediet skriver HR-direktør i banken Karsten Breum, at nedlæggelsen sker "som led i vores kontinuerlige tilpasning af organisationen".

- Heraf størstedelen i Danmark, hvor vi har flere end 10.000 medarbejdere, lyder det.

Finansforbundet organiserer alle medarbejdergrupper inden for det finansielle område og har omkring 56.000 medlemmer.

Kirsten Ebbe Brich, der er formand for Finansforbundet i Danske Bank, siger i pressemeddelelsen, at hun er uforstående over for beslutningen om at afskedige så mange.

- Jeg er langt fra sikker på, at det er den rigtige beslutning at afskedige i så stort et omfang. Jeg er alvorlig bekymret for banken, og hvad det betyder for vores kunder.

- De opsagte tager nøgleviden og mange års erfaring med sig ud af butikken. Set med mine øjne må det påvirke bankens evne til at levere gode løsninger og tilgængeligheden for kunderne, siger hun.

Mens 150 ansatte er blevet opsagt, så er rigtig mange ansatte også blevet bedt om at flytte arbejdsområde eller ansættelsessted som led i samme omstrukturering.

Ifølge formand for Finansforbundet Kent Petersen har medarbejderne i Danske Bank været meget igennem med skiftende ledelser i de senere år.

- Alligevel har de holdt kursen og skabt resultater for banken. Derfor er det helt barokt, at man nu skærer så dybt i præcis den medarbejderstab, som holder hjulene og forretningen i gang.

- Vi er helt med på, at der er mange tvivlsspørgsmål om økonomien i det store perspektiv lige nu, men Danske Bank er en virksomhed, der skaber fornuftige resultater, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/