Danske Bank har ganske lille eksponering i Rusland og Ukraine

Det er en ganske lille eksponering, Danske Bank har over for kunder, som bor i eller er fra Rusland, Ukraine og Baltikum.

Disse kunder står tilsammen for under 0,1 procent af bankens samlede direkte krediteksponering. Det oplyser Danske Bank i en meddelelse.

Det er særligt kunder i eller fra Baltikum, som eksponeringen relaterer sig til, skriver Danske Bank.

Krediteksponering dækker blandt andet over lån, som Danske Bank har ydet til kunder.

Mens det er marginalt, hvad banken har af direkte eksponering over for kunder i eller fra Rusland, Ukraine og Baltikum, så er det ifølge Danske Bank sværere at sige, hvor stor den indirekte eksponering er.

- På grund af uigennemsigtighed er det svært at sætte tal på indirekte eksponering og påvirkning i andet led, skriver Danske Bank.

Danske Bank stoppede i 2019 med at have bankaktiviteter i Rusland.

Banken har heller ikke bankaktiviteter i de baltiske lande, der består af Estland, Letland og Litauen.

Danske Bank forlod markedet i Estland på grund af den store sag om hvidvask.

Meddelelsen fra Danske Bank kommer på et tidspunkt, hvor Rusland har invaderet nabolandet Ukraine. Det har landet været i gang med siden 24. februar.

- Vi følger udviklingen tæt for løbende at justere vores position og hjælpe vores kunder med at navigere i denne situation, som konstant udvikler sig i takt med krigen i Ukraine, skriver Danske Bank.

Danske Bank er den største bank i Danmark.

Ved udgangen af 2021 havde banken samlede udlån for over 1800 milliarder kroner. Det er mere end nogen anden dansk bank.

/ritzau/