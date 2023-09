Danske Bank lukker også pengeautomater på Christianshavn

I sidste uge lukkede Nordea ned for sine hæveautomater på Christianshavn, og nu følger Danske Bank trop.

Efter at have været i dialog med politiet har banken også besluttet at lukke de to hæveautomater på Christianshavns Torv, der bliver flittigt brugt af kunder på hashmarkedet i den nærliggende Pusher Street på Christiania.

- Som vi tidligere har sagt, har det ikke været en nem beslutning at lukke pengeautomaterne, da vi også ønsker at tage hensyn til helt almindelige, lovlydige borgere, der benytter automaterne.

- Men politiets vurdering vejer naturligvis tungt i forhold til beslutningen. lyder det i en skriftlig kommentar fra Mark Wraa-Hansen, der er chef for privatkunder i Danske Bank i Danmark.

Lukningen af automaterne sker inden for få dage, oplyser banken.

Nordea fortalte fredag til Finanswatch, at man ville lukke sine to automater på Torvegade på Christianshavn for at bekæmpe kriminaliteten på Christiania.

Det skete i kølvandet på skuddrabet på Pusher Street i august, hvor en 30-årig mand med tilknytning til bandemiljøet blev skudt, mens fire andre blev såret.

Efterfølgende har regeringen varslet målrettede strafzoner på Christiania, der vil fordoble straffen for handel med og besiddelse af stoffer.

Målet er på længere sigt at få lukket Pusher Street permanent - en ambition, som bakkes op af beboerne i Christiania.

/ritzau/