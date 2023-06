Danske Bank forlader det norske privatkundemarked

Danske Bank forlader privatkundemarkedet i Norge.

Det oplyser banken onsdag i forbindelse med sin nye strategi Forward '28.

- Vi har besluttet at forlade det norske privatkundemarked for at fokusere vores aktiviteter, investeringer og kapital på andre dele af porteføljen, skriver banken i en meddelelse.

Fremover vil fokus være på erhvervskunder og institutionelle kunder i Norge, oplyser banken.

Danske Bank vurderer, at det ville kræve "betydelige investeringer at styrke bankens markedsposition og øge lønsomheden i privatkundeforretningen i Norge".

- Som vi beskriver i vores nye strategi, vil beslutningen om ikke længere at drive en privatkundeforretning i Norge give os mulighed for at styrke vores indsats i andre kundesegmenter og på andre markeder, siger administrerende direktør Carsten Egeriis i en pressemeddelelse.

Banken vil i stedet fokusere på privatkundeforretningen i Danmark, Finland og Sverige.

Banken skriver, at der nu skal findes en ny ejer til den norske privatkundeforretning. Ifølge Danske Bank er processen "godt i gang".

- Indtil processen er afsluttet, vil vi have fuldt fokus på at drive forretningen videre og servicere vores norske privatkunder, skriver banken.

Banken giver en opdatering om processen, når der aflægges halvårsregnskab den 21. juli.

Banken meddeler også, at der igen vil blive udbetalt udbytte til aktionærerne. Det blev ellers sløjfet i 2022 på grund af bøder i forbindelse med hvidvasksagen.

Udbytteudbetalingen ventes at ske i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten. Banken venter at udbetale udbytte i den "øvre del af spændet på 40-60 procent af resultatet".

Samlet regner banken med et udbyttepotentiale på mindst 50 milliarder kroner i årene 2023 til 2026.

