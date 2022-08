Danske Bank stryger 90.000 kunders gæld

Danske Bank har som følge af "en række systemiske fejl" i bankens inddrivelse af gæld valgt at sætte 90.000 inkassokunders gæld ned til nul kroner. Det oplyser banken onsdag.

I en meddelelse til fondsbørsen skriver Danske Bank, at den siden 2019 løbende har identificeret "yderligere problemstillinger i forhold til vores inkassosystemer."

Derfor finder banken det ikke holdbart for hverken kunder eller banken at inddrive gælden fra de 90.000 kunder i Danmark.

- Cirka 155.000 kundesager er tidligere blevet lukket, hvilket betyder, at i alt nu cirka 245.000 inkassokunder vil blive informeret om, at deres gæld sættes til nul kroner, og at de konti, der er overført til inkasso, lukkes, skriver banken.

Ifølge Danske Bank kommer onsdagens meddelelse til at betyde øgede nedskrivninger for banken på 650 millioner kroner.

Problemerne startede ifølge banken, da den i 2004 fik et nyt system til at behandle inkassosager. Det medførte, hvad banken kalder en række datafejl.

Fejlene medførte, at banken indkrævede gæld, der var forældet, og i nogle tilfælde mere gæld end de berørte kunder skyldte.

Banken havde i november fundet 7800 kunder, hvor banken havde opkrævet gæld, den ikke havde ret til. Derfor blev der udbetalt kompensation til de kunder.

- De historiske fejl, vi har opdaget i vores inkassosystemer, afspejler på ingen måde den bank, vi ønsker at være, og vi beklager dybt disse fejl og konsekvenserne for de berørte kunder, siger Danske Banks administrerende direktør, Carsten Egeriis.

- I de seneste år har vi arbejdet hårdt på at løse fejlene i vores systemer og skabe klarhed for vores kunder og banken, men antallet af problemstillinger er steget løbende.

- Vi har derfor besluttet at implementere en hurtigere løsning, der er baseret på, at gælden sættes til nul kroner, og at der anvendes en statistisk model til at kompensere de berørte kunder for potentiel overopkrævning.

Ifølge Danske Bank vil banken selv tage kontakt til de kunder, hvis gæld er blevet sat til nul kroner samt de kunder, der vil få kompensation.

Danske Bank har også fundet problemer med sin inddrivelse af gæld i andre lande. Her vil banken senere informere myndigheder og kunder om en løsning der.

Ud over 650 millioner kroner og i nedskrivning forventer Danske Bank at bruge ekstra 600 kroner i driftsudgifter på at stryge de 90.000 kunders gæld.

/ritzau/