Danske Bank tjener milliarder efter covid-frygtens retræte

Danske Bank mere end fordobler sit overskud i 2021 til 12,9 milliarder kroner efter et 2020 præget af corona. I 2020 var overskuddet på 4,6 milliarder kroner. Det viser regnskabet torsdag morgen.

I 2020 hensatte banken syv milliarder kroner til tab på udlån hovedsageligt fordi, at pandemi og restriktioner rejste øjenbryn og skabte usikkerhed. Men den post er væk i 2021 og det kan ses på resultaterne.

- For Danske Bank var 2021 endnu et år, hvor vi gjorde fremskridt med vores arbejde hen imod at blive en bedre bank og på det strukturelle plan i forhold til at kunne indfri vores ambitioner for 2023.

- Vi forbedrede blandt andet vores produkter og services gennem digitalisering, ekspertrådgivning og bæredygtige løsninger, skriver Danske Bank i regnskabet.

Ud over at Danske Bank sidste år ikke hensatte milliarder er det også gået fremad for forretningen. Renteindtægterne er faldet en smule til 22 milliarder kroner.

Men når renten falder så kan gebyrerne fra kunderne skæppe i kassen. Gebyrindtægterne steg med 11 procent til 13,5 milliarder kroner sidste år for banken.

Og med lidt hjælp fra fremgang i forsikringsdelen steg bankens samlede indtægter til 42,6 milliarder kroner.

Da driftsomkostningerne samtidigt faldt med omkring en milliard - blandt andet på grund af færre medarbejdere - steg resultatet altså mærkbart.

I 2022 forventer Danske Bank at øge overskuddet yderligere til mellem 13 og 15 milliarder kroner.

- Indtægterne fra kerneaktiviteterne forventes at være højere i 2022 som følge af god økonomisk aktivitet og vores fremskridt mod vores finansielle ambitioner i 2023.

- Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter og handelsaktiviteter forventes at være på et normaliseret niveau, afhængigt af forholdene på de finansielle markeder, skriver banken i sit regnskab.

/ritzau/