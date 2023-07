Danske bankbøger bugner som aldrig før

Set i lyset af den høje inflation og de kraftige rentestigninger kunne mange have trukket på opsparingen for at komme igennem en svær periode.

Men det ser ikke ud til at være sket - faktisk tværtimod.

Ved udgangen af juni var det samlede indlån i landets banker nemlig 1121 milliarder kroner. Det er 40 milliarder kroner mere end samme måned sidste år.

Aldrig før er det samlede indlån set højere, viser en opgørelse fra Nationalbanken torsdag morgen.

Ifølge Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, skyldes de bugnende opsparinger blandt andet et stærkt arbejdsmarked.

- Danskernes indkomster er hjulpet godt på vej af det stærke beskæftigelsesopsving, der har sikret en pæn indkomstfremgang, skriver han i en kommentar.

- Samtidig er danskerne igen begyndt at kunne få renteindtægter fra opsparingen i banken.

Den kraftige inflation de seneste år har derimod udhulet en væsentlig del af købekraften.

- Selv om danskernes opsparinger er fortsat med at stige, har den høje inflation gjort, at man kan købe færre varer og tjenester for opsparingen i banken, lyder det fra Kristian Skriver.

De danske opsparinger voksede særligt under coronakrisen, hvor mange nærmest ufrivilligt satte penge til side.

Nedlukninger betød nemlig, at rejser, koncerter og mange andre begivenheder blev aflyst på stribe.

Det er så blevet erstattet af en nærmest ustoppelig forbrugslyst, som har været med til at dæmpe stigningen i indlån. Det skriver Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank, i en kommentar.

- Alligevel bliver der stadig lagt lidt penge til side i modsætning til tiden op til finanskrisen.

Ifølge ham er det samlede indlån kun omkring 950 milliarder kroner værd, hvis man måler i 2015-priser.

- De rekordhøje indestående er altså en lille illusion, for pengene er ikke lige så meget værd, som før prisstigningerne tog fart, lyder det.

/ritzau/