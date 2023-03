Danske Banks bæredygtige fonde investerer i kul og olie

Hvis man kaster penge i investeringsfonde, som Danske Bank markedsfører som bæredygtige, risikerer man, at pengene investeres i fossil energi som kul, olie og gas.

Det viser en analyse, som ngo'en Mellemfolkeligt Samvirke står bag. Det skriver Politiken.

Analysen konkluderer, at ti af bankens fonde, som kaldes bæredygtige, har knap en halv milliard investeret i fossil energi.

Derfor har Mellemfolkeligt Samvirke afleveret en klage til Forbrugerombudsmanden for at få banken dømt for vildledning og ulovlig markedsføring, skriver avisen.

Ifølge ngo'ens generalsekretær, Tim Whyte, giver Danske Bank sine forbrugere en forkert opfattelse af, at de investerer i den grønne omstilling.

- Det her handler jo om, at der er rigtig mange danskere, der er enormt bekymrede over klimakrisen og har troet på, at Danske Bank vil hjælpe dem med at investere grønt og bæredygtigt, siger han.

Der bliver blandt andet investeret i en indonesisk energiselskab, som i øjeblikket udvider et kulkraftværk på den indonesiske ø Java.

Danske Bank har over for Politiken understreget, at det ikke er meningen, at investerede penge i grønne fonde skal ende i selskaber, der udvider deres fossile aktiviteter.

Derfor "værdsætter man de informationer", der nu kommer fra Mellemfolkeligt Samvirke, lyder det.

Erik Eliasson, chef for ansvarlig investering i Danske Bank, forklarer, at resultaterne giver anledning til at foretage en grundigere analyse af en række selskaber, der investeres i gennem de bæredygtige fonde.

Han forklarer, at banken ekskluderer selskaber fra fondene, hvis mere end fem procent af deres samlede omsætning er relateret til aktiviteter inden for fossile brændstoffer.

I øjeblikket har Danske Bank mere end 800 selskaber på sin eksklusionsliste for fossile brændstoffer.

/ritzau/