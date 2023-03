Danske Banks inkassohjælper kan have overtrådt loven

Inkassoselskabet Intrum overtrådte loven, da selskabet inddrev gæld på vegne af Danske Bank i en flere år gammel sag.

Det vurderer Forbrugerombudsmanden.

Derfor har man nu valgt at give sagen videre til politiet, fremgår det af en pressemeddelelse torsdag.

Sagens omdrejningspunkt handler om Danske Bank, der i en årrække fejlagtigt begyndte at indkræve gæld, der i virkeligheden var forældet.

Problemerne startede ifølge banken, da den i 2004 fik et nyt system til at behandle inkassosager. Det medførte, hvad banken kaldte en række datafejl.

Fejlene medførte, at banken indkrævede gæld, der var forældet, og i nogle tilfælde mere gæld end de berørte kunder skyldte.

Banken havde i november fundet 7800 kunder, hvor banken havde opkrævet gæld, den ikke havde ret til. Derfor blev der udbetalt kompensation til de kunder.

I Intrums tilfælde handler den mulige lovovertrædelse om 3109 krav, hvor der var risiko for, at kravene ville blive forældet.

Det fremgik ikke af brevene, som inkassofirmaet sendte ud, hvornår skyldnerne havde stiftet gælden, hvordan kravet var opgjort, eller hvilken kreditaftale der var grundlag for inddrivelsen.

Inkassoloven siger, at virksomheder som Intrum skal sende en såkaldt påkravsskrivelse, der indeholder alle oplysninger, som er nødvendige, for at en skyldner kan bedømme kravet.

Og det har altså ikke været tilfældet i Intrums tilfælde med Danske Banks skyldnere, mener Forbrugerombudsmanden.

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at Danske Bank ikke har noget ansvar for overtrædelsen af inkassoloven.

