Danske Banks problemer med gældsopkrævning har også ramt Norge

Danske Bank har opkrævet for meget gæld for tusindvis af inkassokunder i Danmark, og de samme problemer kan have ramt kunder i Norge.

Det oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse, efter at man har undersøgt forholdene i Norge.

- Vi vil foretage en udvidet analyse i Norge for at klarlægge de potentielle konsekvenser samt potentielle afledte problemstillinger og behovet for en mulig indsats over for de berørte inkassokunder, skriver banken i pressemeddelelsen.

Danske Bank har tidligere oplyst, at der også kan være problemer for bankens kunder i Sverige og Finland.

Den fejlfyldte gældsopkrævning kom frem i offentligheden i 2020, da TV 2 og Berlingske afdækkede problemer med bankens it-systemer.

Efterfølgende voksede sagen sig større og større, fordi der løbende er blevet fundet nye problemer - også på områder, der ikke omfatter kunder med gæld i banken.

Danske Bank har lavet en række undersøgelser og oprettet en enhed i banken, der skal rydde op og sikre kompensation til kunderne.

Chefen for enheden, Peter Rostrup-Nielsen, fortæller, at man på det seneste har løst seks problemer, men ikke har færdiggjort arbejdet med at afdække og løse fejlene.

- Vores fokus er på at løse de her komplekse problemstillinger for vores kunder så grundigt og så hurtigt som muligt.

- I takt med at vores undersøgelser og bestræbelser på at afhjælpe problemerne skrider frem, bliver vi klogere på, hvordan problemstillingerne hænger sammen, både i Danmark og på vores andre markeder.

- Vi vil fortsætte arbejdet med at sikre en endelig afklaring på tværs af vores markeder og beklager meget, at vi endnu ikke er i stand til at give en sådan afklaring, siger han.

I Danske Banks afdeling i Nordirland er der ikke fundet fejl i gældsopkrævningen. Her er der behov for en yderligere undersøgelse for at bekræfte dette.

