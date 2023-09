Danske boligejere får smugkig på boligskat for 2024 tirsdag

Næste år får Danmark et nyt boligskattesystem. Overgangen dertil har været rodet, kaotisk og skabt total forvirring for mange danske boligejere.

Tirsdag først på dagen lander Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurdering for 2022. Den kan give alle landets boligejere lidt mere ro i maven.

Sådan lyder det fra Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit.

Den foreløbige vurdering bliver grundlaget, for hvad boligejere skal betale i skat fra 1. januar, når det nye boligskattesystem træder i kraft.

Vurderingen lander ikke selv i danskernes elektroniske postkasse, men kan tilgås på Vurderingsportalen.dk.

- Der er rigtig mange boligejere, der går rundt og er meget nervøse for de her højere vurderinger, der er på vej, og frygter, at deres boligskat kommer til at stige voldsomt næste år, siger Mira Lie Nielsen.

Men langt de fleste boligejere vil opleve lavere skat næste år, og dem, der står til at stige, vil få en såkaldt skatterabat, påpeger hun.

Regeringen har lovet, at danskernes boligskat ikke vil være højere i 2024 end i 2023. Boligejerne får derfor en skatterabat, hvis deres boligskat kommer til at stige på grund af de nye regler.

Tirsdagens ejendomsvurderinger er dog kun midlertidige, hvilket betyder, at man ikke kan klage over den.

Når den endelige vurdering for 2022 ligger klar, vil boligskatten for 2024 blive korrigeret og genberegnet.

Men det giver dog mening at sætte sig ned og få et overblik over den foreløbige, lyder det fra boligøkonomen.

- Man kan bruge den til at blive betrygget i, hvad Skat vurderer ens bolig til eller klargøre sig til måske at skulle klage den dag, der ligger en endelig vurdering, siger hun.

Først i november når forskudsopgørelserne lander, kan boligejerne reelt se, hvad de skal betale i boligskat fra næste år ud fra den foreløbige vurdering.

I forskudsopgørelsen kan man til den tid se, både hvad ejendomsværdiskatten og grundskylden kommer til at være.

Men med den foreløbige vurdering i hånden, kan man bruge en af de boligskatteberegnere, som blandt andet Skatteministeriet stiller til rådighed, for at få en indikation af, hvordan boligskatten vil se ud.

Den foreløbige vurdering lander for mange boligejere inden den endelige vurdering for 2020.

2020-vurderingerne har betydning for beskatningen i årene 2021 til 2023, og for en eventuel tilbagebetaling af for meget betalt boligskat for årene 2011 til 2020.

En ejendomsværdi er myndighedernes vurdering af, hvad en bolig er værd. Den har betydning for, hvor meget man skal betale i boligskat.

Tilbage i 2007 kom det frem, at der var fejl i ejendomsvurderinger og dermed i beskatningen.

I 2016 vedtog Folketinget en aftale om nye ejendomsvurderinger, og året efter blev der vedtaget en ny model for beregning af boligskat.

Efterfølgende har der dog været store problemer med udviklingen af et nyt system til at vurdere ejendomme og grunde.

Den fulde implementering af systemet blev i 2019 udskudt fra 2021 til 2024.

