Danske firmaer stopper for salg af høreapparater til Rusland

Der vil for en periode ikke blive solgt høreapparater eller headsets til Rusland fra de danske virksomheder GN og Demant.

Det skriver branchemediet MedWatch.

GN og Demant er to danske producenter af høreapparater og headsets. Inden for udvikling og produktion af høreapparater er de blandt de største i verden.

Det er på LinkedIn, at GN onsdag har afsløret sin beslutning om at stoppe for al handel med Rusland - i hvert fald for nuværende.

- Da Rusland invaderede Ukraine i sidste uge, stoppede GN med at sende alle typer af produkter til Rusland.

- I forlængelse af dette har GN suspenderet al handel med Rusland, indtil der meldes andet ud, skriver GN i et opslag på sin LinkedIn-profil.

I opslaget fortæller GN desuden, at selskabet har doneret lidt under syv millioner kroner til Unicef. Pengene skal gå til at hjælpe børn i Ukraine.

Også Demant har onsdag indstillet al handel med Rusland, skriver MedWatch.

Ud fra GN's og Demants regnskaber er det ikke umiddelbart til at sige, præcis hvor stor en omsætning de to selskaber har hver især i Rusland.

I Demants seneste årsregnskab står der blot, at selskabet henter 44 procent af sin samlede omsætning fra Europa, mens 8 procent kommer fra Asien.

For GN hedder det i seneste årsregnskab 43 procent fra Europa og 21 procent fra "resten af verden", mens Nordamerikas står for 36 procent.

GN og Demant er langtfra de eneste danske virksomheder, der har indstillet aktiviteter i Rusland på grund af landets invasion af Ukraine.

Eksempelvis er Mærsk stoppet med at tage imod nye transportordrer til og fra Rusland.

/ritzau/